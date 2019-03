Helin-Mari Arder Kvartett heliseb sohvaklubis

Helin-Mari Arderit on sageli seostatud kauni muusika­stiiliga, mis on pärit kuumast Brasiiliast. Bossanoova on nõtke ja lummav stiil, mis sobib ka eesti keele rütmiga imehästi. Helin-Mari Arder on oma südameasjaks võtnud esitada kauneid bossasid nii emakeeles, portugali keeles kui ka teistes keeltes.