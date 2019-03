Homme pole vihmast ja lörtsist pääsu

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi ning mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, hommikuks pöördub lõunakaarde 2-7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.