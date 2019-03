Tapa kaasava eelarve tarvis laekus kuus ettepanekut

Vastavalt eeltingimustele pidi ettepanek käima vallaeelarve mõistes investeerimistegevuse kohta ja olema seotud Tapa vallaga. Veel oli nõutud, et kaasavast eelarvest pärit rahaga valmiv objekt pakub avalikku hüvet, on avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning et objekti tehtav investeering ei tohi ületada 20 000 eurot.