Rootsiitsitaja, keda naljatamisi rootsi itsitajaks või rahvasuus pajuvarblaseks kutsutakse, on võrdlemisi tähelepandamatu varblasesuurune lind. Välimuski on sel tiivulisel tagasihoidlik. Vaid isaslinnul on kevadsuvel pea ja kurgualune silmanähtavalt mustad ja lai kaelus valge, turi aga mustatriibuline, tiivad pruuni-mustatriibulised, selg hall ja alapool valkjas. Emaslind on veel tagasihoidlikum: pealagi ja põsed mustjaspruunid, tugev silmatriip hele ja haberiba valge, ülapool pruunikirju, alt hele.