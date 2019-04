Peapiiskop käis Kadrinas külas

“Peapiiskop on terve oma ametiaja jooksul külastanud Eesti kogudusi, et tutvuda kohaliku eluga. Mulle väga meeldib, et see on just argipäeval, mitte mõne püha või sündmuse raames. Ja nii kutsusin ta Kadrinasse,” kõneles õpetaja Meelis-Lauri Erikson.

Peapiiskop Urmas Viilma pidas Kadrina kirikus palvuse ja pühitses uued keraamilised armulauanõud.

“Kogudus ei saa endale lubada kullast ega hõbedast riistu,” kommenteeris õpetaja Meelis-Lauri Erikson, kes oli ise valmistanud savist karika ja pateeni Lauli loovstuudios.

“Senised riistad on kullatud hõbedast ja keegi on vahepeal neid oskamatult remontinud. Meie austame vanu asju, aga USA-s oleks ilmselt küsitud, kas tõesti olete nii vaesed, et ei suuda kahesaja aasta jooksul uusi osta,” arutles Erikson.

Peapiiskop tegi ka visiidi Kadrina vallavalitsusse ja kohtus koguduse aktiiviga leerimajas, kus muu hulgas tuli jutuks Kadrina kalmistu lähedusse vanadest ristidest rajatav ristisalu ja arutati võimalusi, kuidas kiriku maad paremini kasutada.

“Euroopa vananeb ja meie koos Euroopaga. Meil on mõte hooldekodu rajamisest, sobilik maatükk on kirikul samuti olemas, aga see kõik on veel vaid plaani tasandil,” ütles Meelis-Lauri Erikson.