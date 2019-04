10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vihula valla külaelanikud ei taha kuuldagi eraettevõtte soovist rajada Vihula valda paekarjäär, samas heidavad nad omavalitsusele ette, et kohalikke selleteemalisse arutellu varem ei kaasatud. Karjääri vastu võitlemiseks kutsutigi kokku rahvakoosolek, kus viibisid ka OÜ Kivikandur esindajad, kes rõhutasid, et tegemist on alles uuringutega.