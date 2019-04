10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Väike-Maarja Keskkoolis on toake, mille uksel silt “Lenini tuba”. Tuba seati sisse paar aastat tagasi. Tookordne põhieesmärk oli suurest juhist mälestuse jäädvustamine sõnas ja pildis. Rohkesti on siin mitmesugust fotomaterjali. Seintele paigutatud piltidelt saab igaüks ülevaate kogu Lenini elust. Üks uuemaid stende kannab pealkirja “Lenin­grad – revolutsiooni häll”.

10 aastat tagasi

Osa Tamsalu inimesi ei ole rahul, et eelmisel nädalal alustati linnapargis puude mahavõtmisega. Teiste hinnangul võideldakse sellise tegevusega vareste vastu, kuid et neil on käes juba pesitsusaeg, on puude langetamine linnud ärevusse ajanud. Osaliselt võeti raietööd ette ka seepärast, et künnivaresed toodavad oma sõnniku naaberkinnistu õuele, häirivad inimeste elu ja pargis jalutajaid.