Helga Vasemägi lõpetas hooaja Baltimaade parimate mõõduvõtul

“Võib rahule jääda,” märkis Vasemägi. Meie maakonnast oli ta ainus osaleja. “Ma käin Raplast Ailiga kogu aeg koos. Olen temaga lapsest saadik kembelnud. Tema hoiab mind elus ja mina teda,” selgitas edukas spordinaine ning andis mõista, et nüüd on aeg reketile puhkust anda. “Ei viitsi enam käia niimoodi, rahakott on ka õhuke. Midagi peab ikka mängima, aga mitte kaugel. Vanus teeb ka oma töö,” kõneles Vasemägi ja lisas, et keha väsib ära ja enam ei paku võistlemine pinget.

Leedus oli Baltimaade meistrivõistlustel Vasemägi arvestuses mõõtu võtmas kaheksa naist. “See on üllatav, et meie vanuses nii palju naisi toimetab,” sõnas Vasemägi, kes saab treeningutel vaid meestega mängida. Kõik naissoost eakaaslased on lauatennisest juba loobunud.