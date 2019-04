Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap sõnas, et Tsentrumi alajaamast KIT-i klubi poole kulgev Elektrilevi maakaabel on sisuliselt elamas oma viimaseid päevi. "Terve talve hoidsime hinge kinni, et meil ei juhtuks niisugust pimendamist nagu Kuressaares," lausus abilinnapea.