Ilm keerab mai alguses taas jahedaks

Teisipäeva öö kostitab taas miinuskraadidega, mida võib tulla kuni neli. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 10-15, põhjarannikul kohati 6 kraadi. Tuleoht on äärmiselt suur.

Kolmapäeva öösel on selge kuiv ilm. Muutliku suunaga tuul puhub 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, rannikul tuleb kuni +7 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 14-17, rannikul kohati 10 kraadi.

Neljapäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Loode-Eestisse jõuab vihmasadu ja laieneb hommikul sisemaa suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-9 kraasdi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, pärastlõunal saartelt alates sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, põhjarannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 6-11, Kagu-Eestis kuni 16 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul, saartel ka loodetuul 7-13, põhjarannikul puhanguti 15-20 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Laupäeval püsib Eesti madalrõhkkonna mõjusfääris ja sajuhoogude võimalus on suur. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2, kraadi rannikul tuleb kuni +7 kraadi, päeval on sooja 4-9 kraadi.