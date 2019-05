Homme võib tulla lörtsi

Öösel pilvisus tiheneb. Alates Loode-Eestist hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, puhanguti 12 m/s, pärast keskööd saartel muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Hommikul hakkab sadama vihma. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 6-8 kraadi.