Rakverest pärit usin kliimaaktivist Kristin Siil esines Saksa telekanalis

ZDF-i kinnitusel on Kristin Siil Eesti suurim kliimakaitsja – ta on meeleavalduste algataja ning käib igal reedel riigikogu ees protestimas, eeskujuks Rootsi eakaaslane Greta Thunberg.

"Greta suutis üksinda üle maailma nii palju inimesi kaasa tõmmata ja see andis motivatsiooni juurde, et ka meie väikse riigina suudame midagi korda saata," ütles Kristin Siil ZDF-ile. "Esimene nõudmine on see, et valitsus peab meile näitama konkreetset plaani, kuidas allapoole 1,5-kraadist soojenemist jääda, ja inimesed peavad olema seadusega kohustatud seda täitma. Teiseks: keskkond ja kliimatemaatika peab olema kõikide erakondade prioriteet number üks ja see peab kajastuma ka nende erakondade programmides."