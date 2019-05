10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Samal ajal kui Pärnus küpseb idee püstitada linna tunnuseks paarimeetrine liivakell, on Rakveres juba maailmas ainulaadse liivakellatorni ehituslubagi välja antud ja rahastaja leidmiseks projektid laiali saadetud. Viieaastaseks saanud Rakvere promenaadi bussijaamapoolses otsas on aga liivakellatorni valmimine juba käegakatsutavaks reaalsuseks saamas ja selle kõrguseks kavandatakse üle üheksa meetri. Idee autor Priit Verlin ütles, et liivakellad on avalikus ruumis nii Budapestis kui ka Tokyos, kuid sellist liivakellatorni, nagu kavandatakse Rakverre, pole kusagil. “Kellaaeg on kellatorni ees maas ja loeb ka sajandikke, see on aeg, mille inimesed ise endale seadnud. Liivakell mõõdab midagi palju suuremat. Igal täistunnil keerab kell ennast ümber ja kõik algab otsast,” kirjeldas Priit Verlin. Verlin usub, et liivakellatorn toob turiste, kes sageli vallimäega piirduvad, ka Rakvere kesklinna. “Kui iga päev külastaks alllinna 100 turisti, kes tulevad kellatorni kaema ja kellest 20 teevad 100kroonise sisseostu läheduses olevatest äridest, teeb see aastakäibeks umbes 730 000 krooni, mis muidu rändaks linnast minema,” rääkis Verlin. Kellatorni mõtte on heaks kiitnud nii Rakvere linnapea Andres Jaadla kui linnaarhitekt Raul Järg. Lõviosa vajaminevast rahast loodetakse saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.