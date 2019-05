Sööbik ja Pisik möllavad teatris

Emmedele-issidele tuleb appi Thorbjørn Egneri raamat “Sööbik ja Pisik”, kus on lugu kahest kummalisest mehikesest, kes elavad hambaaugus. Nad on nii tibatillukesed, et ilma tugeva suurendusklaasita ei ole neid nähagi. Viljandi laste- ja noorteteater REKY muudab nende tegemised nähtavaks. Lavastaja on Kadri Paldra, osades Madis Joosep Toomel, Margus Christopher Kalda, Ulrika Tolberg jt.