Kuhu minna? LAUPÄEV, 18. mai

RMK Oandu külastuskeskuses "Metsa mustrid": kell 12 päevane umbes nelja kilomeetri pikkune loodusretk, kus loetakse looduse mustreid, kella 12–21 õuel "Kuulsate ja kummaliste puude jalutuskäik", mille käigus saab võtta puudelt autogramme, kella 14–18 on avatud töö- ja kunstitoad, mille teemaks üraskikirjad ja teised looduse mustrid. Väljas on külastajate abil pidevalt täienev pop-up-näitus "Minu metsamustrid", avatud Metsarahva kohvik, kogu päeva on lahti matkalise nõuandetuba ja kõik püsinäitused, kell 20 toimub videvikumatk (pikkus olenevalt ilmast neli-viis kilomeetrit, osalemiseks tuleb ette registreerida, sest kohtade arv on piiratud: http://www.loodusegakoos.ee/, info.oandu@rmk.ee või telefonil 676 7010