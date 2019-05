10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

“Kalevipoja” kolhoosis hakkab teravili mulda jõudma. Iga-aastane külvimees Helmuth Tipp külvab ka tänavu kogu pinna – 185 hektarit. Kui teravili maha saab, saab ka heinaseemne allakülviplaan täis. Neil on nii seatud, et puhtimisel segatakse ka heinaseeme hulka. “Pole me veel kunagi heinast ilma jäänud,” märgib esimees Harald Faelmann.