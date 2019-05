Galerii: Aseris laiuv masuudireostust, millega riik püüab tasa ja targu võidelda 

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul rääkis, et keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti, keskkonnaministeeriumi ja Viru-Nigula vallavalitsuse esindajad arutasid, milline on riigi võimekus reostuse likvideerimiseks.

Samuti analüüsiti, milliseid uuringuid ja eksperte oleks võimalik kaasata riigimaa ja merepõhja seisundi hindamiseks.

"Keskkonnaministeeriumil on plaanis lisada riigile kuuluva maa Mere tn 4//8//11//13//15, merepõhi sadama kõrval ja ranna-ala riigi reservmaal teadmata staatusega jääkreostusobjektide inventariseerimise nimekirja, et uurida, kas reostus on sinna edasi kandunud," ütles Tuul.

Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse kohta, mis edastati maaomanikule - Aseri Sadamale 24. aprillil ja mille täitmise tähtaeg oli 6. mail, sõnas Tuul, et see on tänaseks täidetud. Ettekirjutuse järgi oli Aseri Sadam kohustatud tõkestama saaste leviku merre, puhastama naftasaaduse reostuse, viima ohtlikud jäätmed käitlusse.

Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhtivinspektor Marit Mändmets lausus, et Aseri Sadama poolt on väljakaevatud pinnas ära koristatud, reostus tõkestatud ja lekked merre puuduvad. "Mis puudutab varasemat ettekirjutust, millel on õiguskaitse, siis tegelikult on asunud ettevõte ka selles osas tegutsema. Mahuteid on hakatud lahti kaevama, et selgitada, kas reostus on levinud kaugemale," sõnas keskkonnainspektsiooni esindaja.

Mändmets viitab eelmise aasta suvel tehtud ettekirjutusele, kus paluti eemaldada varasem saaste ja jääkreostus. Tähtaeg oli 1.05.2019. Aseri Sadam vaidlustas aga ettekirjutuse kohtus, kuid sellest hoolimata on sel täitmise kohustus jõus.

Keskkonnainspektsioon lubas, et kontrollib jätkuvalt ka Mere tn 17 kinnistul toimuvaid tegevusi.

Kohtumisel osalenud Viru-Nigula valla esindaja, majandusvaldkonna juht Raido Tetto ütles, et nende jaoks on oluline, et keskkonnainspektsioon kinnitas, et merre reostust enam ei lähe. "Ootame, et Aseri Sadam saab keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust ja saab pinnasereostuse täielikult ära likvideerida," sõnas Tetto.