10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Läinud pühapäeval olid Rakvere ja Vallimägi taas laulupeoliste päralt. Rajooni lauljad ja pillimehed tulid sellest aru andma, mida nad on õppinud meie laulupidude juubeliks. Laululaval võtsid kohad sisse 20 koori rohkem kui 770 lauljat. Ühendkooride ette astus Jaan Pakk. Kõlas avalaul – V. Tormise "Laulu algus". E. Kapi "Rahva võimu" juhatas H. Ilja Tallinnast.

10 aastat tagasi

Esmaspäeval, 15. juunil toimuma pidanud purjeregatt "Piirist piirini" jääb ettevõtete huvipuuduse tõttu ära ja jahte Vergi sadamas ei näe. Korraldajad loodavad, et järgmine suvi on edukam ja regatt siiski tuleb. Igal suvel peetav regatt oleks olnud tänavu juba üheksas. Varasematel aastatel on "Piirist piirini" purjeregatil kaasa löönud 10–15 jahti.