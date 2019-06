Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s, põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, hommikul nõrgeneb. Sooja on 10-16 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma ja on udu. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8 m/s, õhtul saartel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.