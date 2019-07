Ilm on jahe ja vihmane

Laupäev päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, läänerannikul ennelõunal puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.

Pühapäeva öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s ja sooja on 7-11, rannikul kuni 14 kraadi. Päev on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ja sooja on 15-19 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikeseoht. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, rannikul põhjakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s ning sooja tuleb 9-14 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja on äikeseoht. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, rannikul põhjakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s ning sooja on 15-19 kraadi.