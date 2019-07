10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Mõni aasta tagasi oli töötajate puhkeaja veetmise vormiks sõit puhkekodu- või turismituusikuga Nõukogudemaa kõige erinevamatesse paikadesse, samuti puhkuse veetmine oma vabariigi puhkekodudes. Eesti NSV Turisminõukogu ja teised organid annavad igal aastal välja ligi 3000 turismituusikut ja üle 18 000 tuusiku puhkekodudesse. Kuid niisugust puhkuse veetmise vormi saab kasutada ainult osa töötajaist ja seda ei saa lugeda küllaldaseks. Seoses üleminekuga viiepäevasele töönädalale võtsid paljud asutused-ettevõtted ise oma inimeste puhkuseprobleemid lahendamisele. Tänu sellele on ehitatud rohkem kui 300 mitmesuguse suurusega puhkekodu, kümneid kalameestemajakesi ja jahimeeste peatuskohti. Kokku ulatub niisugustes puhkemajades olevate kohtade arv mitme tuhandeni. Tapa linna mitmes asutuses on tehtud vaba aja veetmise alal märkimisväärset tööd. Nii on Tapa Autobaasi nr. 21 ja Tapa kooperatiivi administratsioon ja ametiühingukomiteed välja töötanud ürituste plaanid, mis tagavad inimestele aastaringselt kultuurse ja sisuka puhkuse. Mõlemas asutuses on olemas ulatuslik programm ekskursioonide, matkade ja väljasõitude, teatri ühiskülastuste ning viktoriinide korraldamiseks, tähtpäevade pidulikuks tähistamiseks, sportlike ja muude ürituste pidamiseks.

10 aastat tagasi

Porkunis peetud Eesti esivõistlustel tünnisõidus läks ihaldatuim, meeste üksiksõidu võit Soome, küll aga suutsid eestlased põhjanaabritest paremad olla võistkondlikus maavõistluses. Porkunis juba üheksandat korda peetud tünnisõidu meistrivõistlustel läks ihaldatuim, meeste sõidu võit põhjanaabrile Mikko Mäkeläle, kes alistas finaalis ülinapilt, mõne murdosa sekundiga, eestlaste lootuse, endise suusasprinteri Pavo Raudsepa. Mitmekordne Soome meister Mikko Mäkelä on ka Porkunis sellel eestlaste väljamõeldud spordialal olnud võitmatu juba viimased kolm aastat. Mikko Mäkelä ütles, et võistlus oli ääretult tasavägine ning huvitav ongi just see, kui miski ei tule kergelt. “Eesmärk oli olla Pavost parem, see eesmärk sai täidetud,” tunnustas Mäkelä tugevat konkurenti, kes samuti on varasematelt tünnisõiduvõistlustelt esikohti noppinud. Kolmandaks sõitis end Martin Uudeküll, kes jäi konkurentidest selgelt maha. Naiste võistluses tegi puhta töö Tamsalu saalihokinaiskonna väravavaht Riive Tamm, kes edestas finaalis silmanähtavalt põhjanaabrit Kristi Lehtineni ja Geidi Kruusmanni. Paarissõidus võidutsesid soomlased Jussi Lehtinen ja Mikko Mäkelä. Küll aga tegi eestlaste võistkond (Riive Tamm, Õnnela Raudsepp, Pavo Raudsepp, Lembit Saart) põhjanaabritele ära teist korda peetud tünnisõidu võistkondlikul maavõistlusel.