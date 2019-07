Haljala kodukohvikute päev läks väga rahvarohkelt

Päikeseline ilm oli soodne kodukohvikute pidamiseks ning mitmed seltskonnad külastasid suisa kõiki kohvikuid. Üks nendest oli Merje Vask, kes oli kohvikuretkele ettenägelikult ka koogikarbid kaasa võtnud, sest kõike head ei jaksa ju korraga süüa.

"Kodukohvikute üks hea pool on ka see, et inimesi justkui teame, aga nende koduaeda pole sattunud – käid küll tänavalt mööda, aga sisse ei satu. Aiad on olnud väga ilusad ja toidud väga maitsvad," kiitis Merje.

Ka Heli Napp võttis ette kõigi Haljala kohvikute külastamise, sest enamik kohvikupidajatest olid ta sõbrad ning kuidas sa ikka jätad kellegi kohviku välja. "Kodukohvikute mõte on iseenesest väga armas, võiks isegi meil külas teha! See toob omakandi rahva kokku," ütles Napp, kes elab Loobu külas.

Veskijärve kodukohvikus olid kaks peret, Pirre ja Janek Eevald ning Epp ja Peeter Orgmets, ühendanud oma jõud ning panid menüüsse parimad palad endi retseptivaramust. Valikusse mahtus nii suitsuforelli-kinoa salat, marineeritud suitsusilmud, maasuitsusink soolakurgiga kui vaarikasmuutikook ja spinati-maasikatort.

Pirre ja Janek Eevald on enne Haljalas oma kodus kohviku avamist olnud kaks aastat olnud ka Rakveres Lille kodukohviku üks pool. "Tunne on sama – kõik on väga tore! Ja tramm on justkui kogu aeg ehk rahvast on palju," rõõmustas Janek Eevald.

Paar maja edasi kohvikut pidav Helgi Punane oli nõuks võtnud küpsetada kümme erinevat kooki, keeta seljankat ja küpsetada kotlette, lisaks ka lihapirukaid ja muna-sibulapirukaid. Viimaseid tuli kohviku käigus suisa juurde teha, sest need kadusid nii ruttu letilt, et tuli koguni kaks korda poes lehttainast juurde toomas käia. Terve pere oli rakendatud tööle: kes lõikas kooke lahti, kes müüs, kes suhtles klientidega.

Koogi kõrvale oli nende juures võimalik suurelt teleriekraanilt jälgida Haljala rahvamaja teatritrupi linti võetud tükke.

Peremees Margus Punasel lõi telefon kohvikupäeva lõpuks kokku 11800 käidud sammu, mida oli ta teinud värava ja kohvikulaudade vahel inimestega suheldes.

"See on väga tore ettevõtmine, ühendab rahvast," leidis Helgi, kelle õuele keha kinnitama tulid need, keda varem vaid nägupidi teadis.