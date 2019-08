Sofia lasti vabasse õhku

Värskendav, uudne ja teistmoodi. Müstilise hõnguga paik. Just selline on koht, kus toimub õhtu nael – lühifilmi maailma esiettekanne. Rakveres Narva tänaval selles kohas, kus kunagi asus kütusejaam, on katusealune inimesi täis. Ootusärevust on õhus. Kunagi siin heljunud raha hõng on asendunud tihke kultuurilise õhkkonnaga.