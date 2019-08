Saaremäe ja Veedla hitihoiatused! Hoia neil Viru Folgi esinejatel silm peal

Kogu Iirimaa aastatega läbi rännanud ja iiri kultuurist pidav näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe ütles, et tema soovitab ilmtingimata kuulata juba täna õhtul lavale tulevat VLÜ ja Untsakate ühisülesastumist. "Nad teevad The Pogues´i, mis on minu absoluutne lemmik Iirimaalt," lausus Saaremäe. Ta rääkis folkpunklegendi kohta, et 80ndatel edu tipul olnud bändi solist ja lugude autor Shane MacGowan on legendaarne mees, kes 1991. aastal saadeti ansamblist erru. "Teda ei saanud enam mikrofoni najal püsti hoida, alkoholism oli võtnud noore mehe ära. See oli bändi lõpp," nentis iiri muusika fänn.

Saaremäe ütles, et kahe Eesti ansambli kummardus folkpunklegendile on tõsine väljaastumine.

Ta julges soovitada ka laupäeval lavale astuvat Folkmilli eesotsas ansambli legendaarse ja karismaatilise liidri Lauri Saatpaluga. 90ndatel edu tipus olnud iiri muusikat tegeval bändil on pooled laulud eesti keeles.

"Folgil esinevaid iiri bände polnud ma kuulnudki. The Kilkennys on muidugi tuntud. Mind ennast huvitab keldi metal´i esinumber maailmas Primordial. See on põnev ja huvitav," lausus Saaremäe.

Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla nimetas kolme Iirimaa bändi, kes kõik on väga kõvad tegijad ja folgil sellel aastal ka üles astuvad - The Kilkennys, Beoga ja Primordial.

"Täna õhtustest esinejatest tuleks kindlasti välja tuua The Kilkennyst, keda peetakse The Dublinersi mantlipärijaks. Karismaatiline neljaliikmeline bänd kombineerib oma loomingus osavalt nii traditsioonilist iiri pärimust kui ka kaasaegset helikeelt. Soovitan nautida tempokaid arranžeeringuid, energilist esitust ja vahetut suhtlust publikuga," iseloomustas Veedla.

Viru Folgi laupäeva vürtsina märkis ta Briti saarte uut kuuma nime - ansamblit Beoga. Wall Street Journal on nende kohta lausa öelnud, et tegemist on selle sajandi Iirimaa kõige põnevama traditsioonilise bändiga. "Iiri pärimust kaasaegse popmuusikaga kombineeriv Beoga on koostööd teinud teiste seas ka Ed Sheeraniga, kellega produtseeriti lood "Galway Gir" ja "Nancy Mulligan," lausus Veedla.

Laupäeval asub raskema muusika sõprade kõrvu paitama aga Primordial, bändi helikeel kohta lausus Veedla, et see on lähtunud sügavast huvist iiri traditsionaalse muusika, ajaloo ja kultuuri vastu. "Eestis on bänd ka varem esinenud, kuid seekord rõõmustab ta oma siinseid fänne uue muusikaga, äsja ilmus Primordiali uus, üheksas stuudioalbum "Exile Amongst The Ruins", tõi korraldaja välja.