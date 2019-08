Algab Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Just praegu on aeg läbi mõelda ideed, mis on olulised ja ootavad elluviimist. Mida suurem on ettepaneku toetajate ja sellest kasusaajate hulk, seda tõenäolisem, et mõte saab teoks. Ettepanekute esitamisel tuleks hoolikalt läbi mõelda kogu protsess alustades ettepanekust, teostatavusest ja lõpetades eelarvega.