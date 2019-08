Suvel on Võsul mürtsu ja kärtsu iga ilmaga

Aasmäe sõnul elab ta aleviku ääres ja puhkeküla meluga nii väga kokku ei puutu. “Mind ei ole keegi häirinud,” sõnas ta. Mehe väitel on Võsu põliselanikud suvel toimuvaga harjunud.

Haljala valla piirkonnapolitseinik Meelis Pallon nimetas korrakaitse seisukohalt vaadatuna, et seadusrikkumised sagenevad suvistel suurüritustel. Näiteks tõi ta Võsu rannafestivali, kus oli nii seadusrikkumisi kui ka heakorraprobleeme. Arutusele võeti isegi küsimus, kas analoogset üritust järgmisel aastal korraldada.

Ühise laua taha istusid politsei ja kohaliku omavalitsuse esindajad ja ürituse korraldajad ning pidasid nõu, mida järgmisel aastal teistmoodi teha, et mitmepäevane festival oleks kõigile turvalisem ja Võsu heakord ei saaks selle tagajärjel kannatada.

Kuritegevuse statistikast hoidus Pallon rääkimast. Ta tõi näiteks, et Võsul tabatud ­narkojoobes inimene võis olla ­sõltuvusainet pruukinud juba Tallinnas. Siis ei saa tegu seostada rannamändidealuse ruumiga.

Sel suvel oli rannikualal politsei hinnangul kaklusi vähem kui mullu. Üheks põhjuseks tõi Pallon Võsul ööklubi Seitsmes Taevas sulgemise. Kui ööklubi oli avatud, siis olid kaklused tavapärased. “Kiirabi sõitis Võsu vahet nagu linnaliinibuss,” sõnas Pallon.

Korravalvurite hinnangul on aastatega sagenenud alaealiste alkoholi pruukimine. Suve avapeol vajas paar noorukit juba kiirabi teenuseid. Süüst ei ole puhtad ka kauplused. Võsul on üks toidupood ja Palloni sõnul tuvastati suvel, et seal müüdi alaealistele alkoholi ja tubakat. Samas võib politseiniku hinnangul müüjatest aru saada, sest ilusate ilmadega on kaupluses ülipikad järjekorrad ja on väga keeruline muu kõrvalt tegelda ostja vanuse määramisega. Siiski peavad müüjad politseiniku sõnul tähelepanelikud olema.

Samuti on politsei sel suvel tuvastanud täiskasvanuid, kes alaealistele alkoholi ja tubakat ostsid. Veelgi enam – mõned täiskasvanud ja alaealised on koos nii kõvasti pidutsenud, et lapsed on selle tagajärjel muutunud ebaadekvaatseks. Palloni sõnul on alaealise purju jootmine juba kriminaalkuritegu.

Alkoholi liigtarvitamisega seonduvad ka vargused. Samal ajal leitakse aeg-ajalt asju ja tuuakse korravalvurite juurde hoiule. Sel suvel on Palloni sõnul leitud palju dokumente.

Siinjuures rõhutas piirkonnapolitseinik kaine kaaslase vajadust. Kainet inimest ei ole vaja mitte ainult sõidukirooli, vaid Palloni hinnangul on hea, kui keegi kogu peo jooksul kaaslastel silma peal hoiab.

Võrreldes varasemate suvedega on politsei täheldanud suvilavarguste vähenemist. Üheks põhjuseks võib pidada inimeste teadlikkuse kasvu.

Samas nimetas piirkonnapolitseinik asjaolu, et mundrikandjad on teinud head tööd ja need, kes pidevalt võõra vara järele kätt sirutavad, trellide taha saatnud.

Haljala piirkonnapolitseinik Meelis Pallon pidas lõppevat suve politseile küllalt rahulikuks. “Ilm oli meie poolt,” sõnas ta ja selgitas, et palju oli jahedaid päevi, mis rannikul inimeste hulka vähendas. Mida vähem aga inimesi, seda vähem on võimalusi seadusrikkumisteks.