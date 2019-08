10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Lääne-Virumaa üldhariduskoolides alustab kooliteed umbes 300 õpilast vähem kui eelmisel aastal. Kui mullu läks 1. septembril maakonna üldhariduskoolidesse 8500 last, siis nüüd on see arv umbes 300 võrra väiksem. I klassi on minemas 650 last ehk pea sama palju kui mullu, seevastu X klassidesse läheb veidi alla 500 õpilase, s.o kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal.