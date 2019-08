10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Paljud Aaspere ümbruskonna lapsed olid sel suvel abiks oma kodukolhoosil. Töökäsi oli kõikjal vaja – nii juurviljapõllul, heinamaal, rohujahuveskis kui ka traktorirooli taga. Tehtud töö eest saavad lapsed ka tasu, ent kõige toredamaks tasuks oli kindlasti see, et kolhoosi juhatus premeeris tublisid abilisi Tallinna tsirkusesse sõiduga.

10 aastat tagasi

Viimasel ajal on suurenenud jõhkrate röövide arv ja seepärast hoiatavad korrakaitsjad inimesi, eriti vanemaid, et nad võõrastega ei suhtleks. 29. juulil leidis naaber Tammiku külas 85-aastase mehe torke- ja lõikehaavadega surnukeha. Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonna vanemprokuröri Sirje Merilo sõnul rünnatakse just eakaid inimesi