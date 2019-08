Richard Réti – Savielly Tartakower, 1910. Valge võidab (matt kolme käiguga).

Lahendus: valge annab ära terve lipu 1. Ld3–d8!+ Ke8:d8, et anda järgmisel käigul kahekordset tuld, 2. Od2–g5+. Kui hea meelega lööks must lipuga selle tülika oda, mida ta aga kuidagi teha ei saa, sest ka vankrituli on kuningal peal. Käia tulebki kuningaga, pärast mida järgneb matt kas 2. ... Kd8–e8, 3. Vd1–d8X või 2. ... Kd8–c7, 3. Og5–d8X.