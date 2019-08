Oleg Gross paisutab Jõgeval ärihaaret

Pärast ostmist jäi aga projekt mõneks ajaks seisma. Gross ütles, et seisak oli tingitud sellest, et asjaajamine oli toonases Jõgeva linnavalitsuses ja haldusreformijärgses Jõgeva vallavalitsuses uimane ja konarlik.

Oleg Gross ei osanud ajalehele öelda, millal uus kauplus valmis saab. "Kõik sõltub omavalitsusest ja sellest, kui kaua nad meid kottida kavatsevad, sest lammutusluba on meil olemas, aga ehitusluba veel mitte. Meie plaan on kindlasti kohe pärast lammutamist poe ehitamisega pihta hakata," ütles Gross. Ärimees lootis, et Jõgeva uue poe uksed saab avada järgmise aasta maikuus. Grossi Toidukaupadel on Jõgeval juba praegu üks kauplus ja seda pole plaanis sulgeda ka pärast uue avamist.