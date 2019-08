Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Uue õppeaasta künnisel

Vastutusrikkaks kujuneb uue õppeaasta esimene õppetund, mis pühendatakse V. I. Leninile. On tähtis, et see tund kujuneks vääriliseks avaakordiks uuele õppeaastale, Lenini aastale, et ta oleks õpilastele elamuslik ja muljeterohke. Uuel õppeaastal tuleb pidada kõige olulisemaks võitlust 8-klassilise koolikohustuse täitmise eest, võitlust kõrge õppeedukuse eest. Selles osas esineb meil veel olulisi puudusi. Nende õpilaste hulk, kes lõpetavad kaheksa aastaga kaheksa klassi, ulatub kahe kolmandikuni. Viimastel aastatel on olukord küll paremaks läinud, kuid jääb ikkagi muret tekitavaks.

Valimisliit Kodulinn Rakvere läks lõhki

Valimisliidu eeskõneleja Udo Klopetsi ütlusil on suur osa neist inimestest, kes on registreeritud Kodulinn Rakvere nimekirjas, avaldanud soovi kandideerida uue valimisliidu koosseisus. “Meie uksed on lisaks aktiivsetele linnakodanikele lahti ka teiste erakondade liikmetele. Huvilisi on palju ning paljud on andnud oma nõusoleku,” kinnitas ta. Mis puutub programmi, siis seda hakatakse tegema tema sõnul pärast nimekirja koostamist. Põhjuseks on, et kõikidel kandideerijatel on omad soovid ja ettepanekud linna edendamiseks.