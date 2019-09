Napoleon oli suur malesõber. Tema Saint Helena saarel mängitud partii teda saatnud kindral Bertrandiga on leidnud koha paljudes maleõpikutes. Liikvel on veel legend, et Napoleonile saadeti saarele komplekt malendeid, millesse oli peidetud üksikasjalik põgenemisplaan. Kahjuks suri teel olnud kuller ootamatult, Napoleon ei osanud malenuppude sisu uurida ja nii jäi geniaalsel väejuhil elupartii viimane lootusrikas käik tegemata.