Eesti James Brown Kris Korner ja Merike Susi tulevad Vihulasse mõisatuurile

TV3 ristis Kris Korneri Eesti James Browniks, samuti kutsutakse teda soulmuusika kuningaks Eestis, sest souli-, funk’i- ja groove’i-hitte on ta esitanud nii välisriikides kui ka tutvustanud eesti rahvale. Tema vokaali iseloomustab toores, päevinäinud afroameerikalik gospelstiil, mis ei ole just omane valgenahalisele inimesele. Heakskiidu on ta saanud soulmuusika ristiisalt endalt, James Brownilt.

Merike Susi kui muusikaline matriarh on küll klassikalise klaveri taustaga, aga ta on jäänud truuks rütmimuusikale. 30 aastat lavakogemust on viinud teda kokku paljude väga erinevate muusikutega. Ta mängib klahvpille, laulab, kirjutab laule, on teinud koostööd ansamblitega Meie Mees, Lament, G.E.T.Back. 2005. aastal alustas Susi soolokarjääri ja ilmutas mitu singlit.

Mõisatuuril pakutakse publikule mõndagi uut, näiteks esitatakse tuntud palad “Please, Please, Please”, “Gonna Have a Funky Good Time” ja “Feel Good” ainult klaverilahendusega. Loomulikult on kavas hitid “Lets Stay Together” ja “I Gotta Feeling”.