Lähipäevadel on lootust soojale ilmale

Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati on sajuhooge nii vihma, lörtsi kui ka lumena. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni +1 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 3–8 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vähest vihma, sisemaal ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–10 m/s. Sooja on 1–7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10 m/s. Sooja on 5–10 kraadi.