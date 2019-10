10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

13. septembril ilmus meie lehes lugu "Valgust!". Selles kurdeti, et Tõusu, Vallikraavi ja Õie tänava valgustamisega on lood halvad. Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaat vastas, et artikkel arutati läbi ja leiti, et kriitika oli õige. Ühtlasi teatatakse, et nimetatud tänavate valgustuspunktides asendati kõik purunenud ja läbipõlenud pirnid uutega.