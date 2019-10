10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rahu ja sõpruse vaimus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni laste õiguste deklaratsioonis rõhutatakse, et last tuleb kasvatada üksteisemõistmise, rahu ja rahvaste sõpruse vaimus, talle tuleb sisendada, et ta peab oma energiat ja võimeid kasutama teiste inimeste hüvanguks. Nõukogude Liidus on kogu laste kasvatamise süsteem rajatud sel printsiibil. Meie maal ei ole sotsiaalseid ega poliitilisi jõudusid, kes oleksid huvitatud sõja- ja rassismiideede levitamisest. Seadustega on NSV Liidus keelatud sõjapropaganda, samuti rahvusliku ja rassivaenu propageerimine või ilmutamine. Nõukogude Liit on paljurahvuseline riik. Meie maal elab üle saja rahva ning koolides toimub õppetöö 56 keeles. Vanematel on õigus otsustada selle üle, missuguses keeles nende lapsed õpivad. Koolides õpetatakse kõigi Nõukogude Liidu rahvaste ajalugu, kõigi liiduvabariikide geograafiat. See aitab sisendada austust kõigi rahvaste, nende ajaloo, kultuuri ja rahvuslike traditsioonide vastu. Seda peavad nõukogude kool, perekond ja üldsus sirguva põlvkonna kõlbeliste omaduste kujundamise üheks juhtivaks põhimõtteks. Lastekirjanduse Kirjastus annab igal aastal välja ligi 70 teost tiraažiga üle 124 miljoni eksemplari. Nende hulgas ei ole ühtki, mis oleks vastuolus rahu ja internatsionaalse sõpruse printsiipidega.