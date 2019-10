Jalgpallurite seis on hapu, kuid lootus püsib

Rakverlaste kapten Mihkel Saar lausus mängujärgses usutluses Soccernet.ee-le, et aste madalamale, esiliiga B-sse langemine ei oleks meeskonna jaoks tragöödia. "Ei, kindlasti mitte. Kui see tase on esiliiga B-s, siis on õigem seal mängida, ma arvan," kõneles Saar.