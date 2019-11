10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Palju kära, vähe villa

Kas pole narr tunne, kui tahad teisele head teha ja kukub välja hoopis vastupidi. Kunda Tarbijate Kooperatiiv soovis ka kaubapäeva näol Karepa rahvamajas rannarahvale head, ent natuke sandisti läks. Sai sellest kaubapäevast osa kes sai, ainult mitte randlased. Kooperatiiv polnud reklaamiga kitsi, isegi lisabussid pandi Rakverest ja Kundast Karepa vahet käima. Reklaam meelitas kohale hulgaliselt neidki, kel isiklik sõiduvahend käepärast. Kes maapoes on käinud, see teab, et külainimene on kannatlik ja väärikas. Ta ei trügi, ei käratse, ei karju “mul on paras raha!” jne. Karepal just nii juhtuski. Mujalt ilmast kohale sõitnud kontvõõrad olid kõige ees nagu õiged mehed ikka. Rannarahvale oli kogu see lugu võõras ja ühtaegu ka naljakas. Imelik küll, meile tuldi külla kõige paremate soovidega, nagu kaubapäeva avamisel öeldi, aga säh sulle!