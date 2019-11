Eeloleva nädala esimene pool veel talve ei too

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 1–5, saartel ja rannikul kuni 7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6–10 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1–5, saartel ja rannikul kuni 7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 5–9 kraadi.