Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik tunnistas, et Mattias Sonnenbergi teosed üllatasid teda. “Mulle ei ole kunagi imponeerinud maal, kuhu kleebitakse midagi külge, aga Mattiase puhul mõjub see väga hullumeelselt, isegi nii hullumeelselt, et need teosed mulle meeldivad. Neid vaadates hakkab hea. Ta rikastab kunstipilti tohutu ekspressiivsuse ja erilisusega. See on väga äge,” rääkis ta teatri- ja balletikriitiku, maalikunstniku ja komponisti töödest.