Nädala kaja: valge lumevaip kadus

Puhta valge vaiba kadumine oli justkui sümboolne – liiga palju loobiti muda, et maa saanuks valgeks jääda.

Riigi tasandil toimuv kemplemine enam ei üllatagi. Pigem on see saamas igapäevaseks. Ja kui endine minister väidab, et leidis oma kabinetist pealtkuulamisaparaadi ehk lutika, siis tekib tahtmatult küsimus, mida järgmiseks leitakse.

Kohus näiteks leidis, et Vene luure heaks töötanud riigireetur Herman Simm on piisavalt aega trellide taga veetnud ja ta tuleb enne tähtaega vabastada. Palju on näiteid, kus enne tähtaega vabastatud mõrvar taas tapab. Seepärast jääb mulle arusaamatuks, miks neid ikka vabastatakse. Sama on riigireeturitega. Usun kohtu väidet, et tõenäosus Simmi taas libastumiseks on väga väike, kuid on teatud liiki kuritegusid, mis peaksid välistama vabastamise enne tähtaega.

Kui jutt juba otsapidi eriteenistustele läks, siis riigireetmise puhul räägitakse salastatud teabe lekkest, mille korvamiseks tuleb kulutada palju raha. Aga salastatud teave võib paljastada ka inimesi. Ja see võib mõnes riigis maksta neile elu. Ei tea, kas Simmi lekitatud info materiaalsetele kaotustele lisaks midagi muud kaasa tõi. Pahatihti ei tea isegi eriteenistused tekitatud kahju kogu ulatust.

Puhta valge vaiba kadumine oli justkui sümboolne – liiga palju loobiti muda, et maa saanuks valgeks jääda.

Kummalisel kombel oli üürikest aega maas olnud lumest ka kasu. See tõi ilmsiks ohtliku koha Rakveres Mulla tänaval, kus väikesed kelgutajad võivad mäest alla tuhisedes otse autorataste alla sattuda. Vaid mõne päeva jooksul, mil lumevaip maad kattis, oleks üks äärepealt sattunudki. See on teada juhtum. Kui palju neid aga on jäänud teadmata?

Kasutan juhust ja võtan jõulukuule kohaselt üles positiivsema noodi. Nimelt kiidan Rakvere linnavõime kiire reageerimise eest. Juba järgmisel päeval pärast info saamist lasi linnavalitsus ohtlikku kohta paigaldada täiendavad liiklusmärgid, mis sõidukijuhte teele sattuda võivate laste eest hoiatavad. Loodetavasti pannakse peagi sinna ka püüdevõrgud, nagu lubati, et talverõõmude nautimine kurvalt ei lõppeks.