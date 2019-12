A. Belotbekov, 1990. Matt kahe käiguga.

Lahendus

See sõna on “ootekäik”. Avakäiguks on 1. Kf1–f2, millega käiguõigus antakse elegantselt üle mustale. Kerge on näha, et vasakpoolse ratsu liigutamisele järgneb 2. Lg8–a8X ja parempoolse ratsu käigule 2. Lg8–g2X. Viga oleks näiteks 1. Lg8:f8?, sest mustal on olemas kaitse 1. ... Rg7–e8.