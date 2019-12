10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Poola dramaturgia poole on pöördunud meie vabariigi mitmed teatrid. Ka Rakvere Teatri viimaste aastate repertuaaris on olnud poola näitekirjanike teoseid. Hiliseim neist oli Choinski “Öine lugu”. 21. detsembril Rakveres ETKVL-i KIT-i klubis esietenduv “Elu karussell” on valminud poola kaasaegse kirjanduse populaarsema esindaja Jerzy Stefan Stawinski jutustuse “Tipptund” dramatiseeringu näol. “Elu karusselli” lavastamisel proovis esmakordselt oma lavastajakätt Olev Eek. Kunstnikutöö tegi lavastusele Luulik Kokamägi.

Olev Eek: “Teos on väga eluline ja puudutab perekonnaprobleeme. Näidendis puuduvad illustratiivsus ja loosungid. Meeldib see, et autor pole moraalipolitsei, ei dikteeri ette, mis on hea ja mis on halb, vaid laseb meie silmade eest läbi ühe inimese elukarusselli, jättes meie otsustada tema tegude üle. Juba pikemat aega ei ole Rakvere Teatri laval olnud antikangelast. Mind kui lavastajat võlub asjaolu, et Stawinski jätab oma antikangelase selliseks, nagu ta oli. Tavaliselt ju peab ta ümber kasvama. Tükis on rohkesti toredaid karaktereid, mis annavad näitlejale mänguvõimaluse. Meie “Elu karussell” peaks igale vaatajale midagi pakkuma. Siin on palju elutõde, nii koomilist kui ka traagilist, halba ja head.”