Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga "Pargielu" 

Projekti arendaja, Riigi Kinnisvara AS-i hinnangul annab uus riigigümnaasium uue ilme kogu Rakverele, täiendades oma eristuva ja dünaamilise lahendusega linnaruumi.

"Mul on suur rõõm, et alanud aasta esimestel päevadel saame esitleda kauaoodatud Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurilist lahendust. Töö ja koostöö aga jätkub – nii kooli loomisel kui ka tulevikus kooli tegutsema hakkamise järel, sest plaanide kohaselt hakkab Rakvere riigigümnaasium tegema aktiivset koostööd sealse ametikooliga ning sündivast sünergiast on oodata palju väärtuslikku Lääne-Virumaa haridusellu," rääkis minister Mailis Reps.

Võistlusala asub praeguse L. Koidula, Tuleviku, Vabaduse ja Võimla tänava ringristmiku kohal. Jalgsi pääseb alale ka üle kavandatava Arvo Pärdi muusikamaja esise Vabaduse platsi ja lääne poolt pargist.

Riigi Kinnisvara projektidirektor Raivo Toom andis edasi žürii tagasiside võitjale: "Žürii hinnangul on võidutöö "Pargielu" arhitektuurselt vormilt jõuline ja teistest selgelt eristuv töö. Koolihoone maht loob märgilise aktsendi mitte ainult lähiümbruse linnaehituslikule kontekstile, vaid kogu Rakvere linnale. Riigigümnaasiumi hoonest võib saada uus Rakvere sümbol. Ideekavandi kikilipsukujuline plaanilahendus loob dünaamilise väliruumi pargi ja Vabaduse väljaku vahele. Planeeritav hoone loob uue linnaehitusliku paradigma."

Arhitektuurikonkursi teine koht läks ideekavandile "Vahvel", mille esitas konkursile arhitektuuribüroo Kuu ning mille autorid on Liis Juuse, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Kristo Põlluaas ja Juhan Rohtla.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Väljakool", autoriteks Tõnu Laanemäe, Karlis Lauders, Rita Laudere, Zane Kalniņa ning Rasa Grāvīte arhitektuuribüroost SYMPTOM ARHITEKT OÜ ja SIA LAUDER ARCHITECTS.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Dialoog", autoriteks Egon Metusala ja Liis Uustal arhitektuuribüroost MA OÜ, ning "Pesakast" arhitektuuribüroolt Molumba, autoriteks Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Tamara Nesic.

"Nii Rakvere kui ka ümbruskonna gümnasistidele on oluline riigigümnaasiumi loomisega gümnaasiumiastme õpilaste õpikeskkonna ja õpitingimuste tänapäevastamine, mis tähendab nüüdisaegset koolihoonet ja õppevahendeid ning ka uuenenud õpikäsitlust. Linna jaoks on loomulikult väga oluline kogu antud piirkonna linnaruumiline nüüdisajastamine, mille üheks osaks saab olema riigi ehitatud uus gümnaasiumihoone. Sümbioos arhitektuurilisest uusrajatisest koos sisukvaliteediga gümnasistidele on oluline meile kõigile," kõneles Rakvere linnapea Triin Varek.

Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami sõnul on rakverlastele uue riigigümnaasiumi puhul võrdselt ülitähtsad nii vorm kui ka sisu. "Mulle väga meeldib, et Salto arhitektide võidutöös on hästi tunnetatud võistlusala kultuurilist ja ajaloolist mitmetähenduslikkust. Siit on hea edasi liikuda – nii koolile vajalikke ruumilahendusi nuputades kui eri suundades ümbritsevat linnaruumi kavandades," lisas Juhkami.

Rakvere riigigümnaasium on kavandatud umbes 540 õpilasele ning umbes 60 õpetajale ja muule personalile.

Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar haridus- ja teadusministeeriumist ning liikmetena Angeelika Pärna, Rakvere linnaarhitekt, Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Urmo Mets, Peeter Pere ja Mari Hunt. Žürii töösse andsid oma panuse hääleõiguseta liikmed Mirjam Abel ja Anni Martin muinsuskaitseametist. Konkursi võistlusülesande koostas ja žürii tööd koordineeris arhitekt Ivar Lubjak.