Elu pärast Antsu

Virumaa Muuseumide möödunud aasta kokkuvõte on tehtud ja uued sihid seatud. Esimest korda kaheksateistkümne aasta jooksul toimus see ilma selle juhataja Ants Leemetsata. Nii edaspidi jääbki. Kui öelda Virumaa Muuseumid, siis vahest tuleb enamikule esimese seosena meelde Rakvere linnus. Muuseumielu sihtasutuse Virumaa Muuseumid näitel on aga märksa tegevuspaikade- ja toiminguterikkam.

Nii nagu kogu ühiskonda läbiv märksõna on digiteerimine, on see ka muuseumide valdkonnas. Selle selgrooks on MuIS-i andmebaas, kuhu peab kogude sisu saama kirjeldatuna talletatud. Nii vormistatigi eelmisel aastal kirjeldused arheoloogiakogu 6939 eseme ja arhiivraamatukogu 1870 museaali kohta. Digiteerisime riiklikus dokumendipärandi digiteerimisprojektis umbes 8000 ja muuseumis kohapeal 30 000 lehekülge ning ligikaudu 2000 kujutist. Virumaa Muuseumide kogusse lisandus 372 museaali ja arhiivraamatukogust arvati välja 6796 museaali. Fotokogu inventuur hõlmas 46 173 museaali.