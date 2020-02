Tellijale

Kogemus, see pikaajaline, ütles talle, et linnuvaatlus vajab ainult ja ainult ... õiget aega. “Seda, kui aeda külastavatel tiivulistel igapäevane toitumisväisamine käsil,” lausus mees. Järeldused on linnuvaatluse pealt visad tulema. “Tänavu on ilmad väga soojad, mistap arvukus ja tung oluliselt tagasihoidlikumad kui pakase puhul,” nentis ta.