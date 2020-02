Tänase lehe spordiküljel on lühiuudis Itaaliast, kus elab ja rassib elukutselise korvpallurina Haljala oma poiss Rain Veideman. Rain on mõistagi eeskujuliku sportlase etalon, mistõttu pole ime, et paljud noored nimetavad teda enda iidoliks. Tema liigutused on põhjalikult luubi all ning väljaütlemised pannakse kõrva taha.