Kolumn: ma armastan moslemit

Araablastel on suurpere ja väike pere. Suurde kuuluvad kõik mitme põlve sugulased, väikesesse ema-isa ja lapsed. Kui on pidu (pulmad, ramadaani lõpp), siis on alati suurpere koos, nii et vahel tuleb sugulasi kakssada – terve tänav on sugulasi täis! Minul on kuus õde-venda, see on tavaline pere, ei ole suur. Suures peres on üle kümne inimese.