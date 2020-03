Nägus krossisõitja langes identiteedivarguse ohvriks

Indrek Mägi kutsus täna enda Facebooki kontol ülesse tuttavaid Tinderi kasutajaid, raporteerimaks kontot, millel kasutatakse illegaalselt tema kohta käivat isiklikku infot. Identiteedivaras pole kasutusele võtnud ainult võõraid pilte, vaid on end kurssi viinud ka Indrek Mägi hobidega.

Kommentaari andnud vanemkommunikatsiooniametnik Maarja Punak sõnas, et Tinderi puhul on olukord keerulisem, sest seal ei saa inimene ise kontrollida, kas temanimeline konto portaalis eksisteerib või mitte, kuna puudub otsingusüsteem. "Küll aga saavad siinkohal tulla appi sõbrad, kes tuttava nime ja pildiga kontot märgates saavad sellest teha ekraanipildi ja sõbralt järele uurida, kas see on ikkagi tema," soovitas Maarja Punak.

Tinderil on keeruline leida üles kontot, mille kohta on teada vaid kasutajanimi, nende raportisüsteem eranditult alati on soovinud teate tegemisel ka ekraanipilti sellest kontost saada. Küll aga on pärast seda alati saadetud vastuseks, et konto eemaldati. "Kui otsustate politseisse teha avalduse, siis palun ärge kustutamise palvet veel Tinderile edastage, meil võib olla keeruline hiljem seda menetluseks vajalikku informatsiooni taastada," selgitas Maarja Punak.

Kui keegi annab teada, et näeb sinu enda nimega kontot mõnel suhtlusportaalil, siis võiks Maarja Punaku soovitusel käituda järgnevalt:

1) Salvesta kõik libakontoga seonduv (tee pilte postitustest, kasutatud piltidest, url aadressist)

2) Võta kontoga ühendust ja anna teada, et sa ei ole lubanud enda pilti ja andmeid selliselt kasutada ning nõua konto eemaldamist

3) Võta portaaliga ühendust ja nõua selle konto eemaldamist

"Kui kumbki tegevus ei too edu või kui on teada, et selle kontoga on juba suheldud teiste inimestega, siis tuleb teha politseisse süüteoteade. Tegemist võib olla identiteedi ebaseadusliku kasutamisega, mis on kuritegu ja mille eest on ette nähtud kuni 3 aastat vangistust või rahaline karistus," ütles Maarja Punak lisades, et ka siis, kui süütegu ei vasta täpselt koosseisule, võib antud juhtumiga pöörduda tsiviilkohtusse, eriti juhul, kui konto väljanägemise või vestlustega on tekitanud mainekahju.