Puust ja punaseks: mis on viirus ja kas seebiga pesemine tõesti aitab?

Kuigi välja toodud soovitused on üldpildis asjalikud, on juba esimene lõik selline, et vaevalt üks maailma tipp­ülikoolidest sellise avaldanud oleks. Väidetavalt on tegu anonüümse “nakkushaiguste abiprofessori” siselistis avaldatud kirjaga, kuid selle tegelik päritolu ei ole teada.

Mis asi on viirus? Viirus on mikrobioloogias üks väiksemaid ühikuid, mis jääb elus- ja eluta looduse hägusele piirialale. Kui elusorganismidel on olemas oma autonoomsed ainevahetuse ja paljunemise viisid, siis viirusel mitte. Teisiti öeldes ei ole viirusel ühtegi elu tunnust peale päriliku informatsiooni edasi kandmise. Tema kapsli sees on ainult DNA (desoksüribonukleiinhappe) või RNA (ribonukleiinhappe) molekuli kujul geneetiline informatsioon ja peremeesorganismi nakatamisel kasutabki viirus ära selle rakus toimuvaid protsesse, et enda geene paljundada ja seejärel uuesti maailma paisata. Üks nakatatud rakk võib enne suremist toota ja oma keskkonda paisata miljoneid viiruse osakesi.

Miks käte pesemine viiruse vastu aitab? Nagu juba öeldud, on vesi ja seep igati asjalik meetod virionide hävitamiseks. Kuigi inimesele võib seep näida siidine ja pehme hügieenivahend, on see mikroobide maailmas pigem õudne tapja. Asi on nimelt seebi keemilises koostises, mida oleme pidanud keskkoolis õppima. Seep on ühend, kus saavad kokku kaks äärmust: märgumatu ja rasvlahustuv orgaaniline rasvhape, niinimetatud saba, ning rasvu hülgav ja vesilahustuv leelis. Kui end peseme, piiravad seebilahuses olevad osakesed näiteks rasvaosakesed niimoodi ümber, et seebimolekuli rasvlahustuv osa jääb sissepoole ja vesilahustuv väljapoole. Tulemuseks on see, et muidu vees mitte lahustuv rasv muutub vees lahustuvaks ja see kantakse veega minema.